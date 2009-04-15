'Sınırı açmaya AKP'nin gücü yetmez'

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şanverdi, "Ermenistan hiçbir şey vermeden, işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmeden, Türkiye-Ermenistan sınırını açmaya ne AKP'nin ne de başkasının gücü yetmeyecektir" dedi.



Şanverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye-Ermenistan sınırının açılması konusundaki tartışmaları değerlendirdi.



"Karabağ sorunu çözülmeden Ermenistan sınırının açılması Azerbaycan'a yapılacak en büyük ihanettir. AKP tarafından yürütülen Türkiye-Ermenistan ilişkilerini normalleşme faaliyetleri Türkiye'nin çıkarlarına hizmet etmemektedir" ifadelerini kullanan Şanverdi, Türkiye'nin, uluslararası kurallar ve AGİT kararları çerçevesinde 1992 yılından bu yana Ermenistan sınır kapısını kapattığını hatırlattı.



BBP Genel Başkan Yardımcısı Şanverdi, şunları kaydetti:



"Türkiye-Ermenistan sınır kapısının açılması için öne sürdüğü ve süregeldiği şartların hiçbiri yerine getirilmemişken, bugün AKP'nin aniden böyle bir karar alması ABD çıkarları dışında hiç kimseye hizmet etmemektedir. Obama'nın telkinleriyle alınan bu karar Türk milletinin vicdanını derinden incitmektedir.



Azerbaycan'ın çıkarları dikkate alınmadan, Karabağ işgali son bulmadan ve Ermenistan Türkiye'nin meşru sınırlarını tanımadan Türkiye'nin sınırları açması, hem Türkiye'nin milli çıkarlarına aykırıdır hem de Azeri kardeşlerimize yapılabilecek en büyük ihanettir.



Ermenistan hiçbir şey vermeden, işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmeden, Türkiye-Ermenistan sınırını açmaya ne AKP'nin ne de başkasının gücü yetmeyecektir. Böyle bir karara Türk milleti topyekün karşı olacaktır."

