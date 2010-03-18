Sınırdışı kararını 2 CHP'li vekil de önermiş

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Başbakan söyledi, Çalışma Bakanı destekledi

Tasarı ABD'de Temsilciler Meclisi'nde



4 Mart günü ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nda gerçekleştirilen 1915 Olayları'nın "soykırım" olarak tanınması oylaması bir oy farkla kabul edilmişti.



Tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanacağı günü beklerken, İsveç Parlamentosu da benzer bir tasarıyı oylayıp, yaşananları "soykırım" olarak tanımıştı.



İngiltere'nin de yakın zamanda gündemine gelmesi beklenen tasarının, İspanya Parlamentosu'nda gündeme getirilmeye çalışıldığı belirtilirken Katalonya Parlamentosu tarafından kabul edilmişti.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz pazartesi günü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda bilgi verirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen ve CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'dan söz konusu öneri geldi.CNN TÜRK'ün haberine göre Davutoğlu'nun bu öneriye yanıtının, "Böyle bir adım atarsak yabancı basın bunu kullanır, aleyhimize bir kampanya yürütülür" oldu.Bunun üzerine Arıtman, "Türki Cumhuriyetleri'nden gelen ve kaçak çalıştığı tespit edilenler, yaka paça sınırdışı ediliyor" dedi. Davutoğlu ise, Türki Cumhuriyetler'deki nüfusun korunması için bu işlemlerin yapıldığını savundu.CHP lideri Deniz Baykal da, Başbakan Erdoğan'ın sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Vahim ve talihsiz bir açıklamadır. Türkiye'ye çalışmaya gelen insanların bir ihtilafın çözümünde koz gibi kullanılmak istenmesi insan haklarına aykırıdır" demişti.Başbakan Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği İngiltere ziyaret sırasında BBC Türkçe'ye verdiği mülakatta Ermeni tasarısı nedeniyle yaşanan krizin Ermenistan'a zarar vereceğini belirterek, "Bakın benim ülkemde, 170 bin Ermeni var; bunların 70 bini benim vatandaşımdır. Ama yüz binini biz ülkemizde şu anda idare ediyoruz. E ne yapacağım ben yarın, gerekirse bu yüz binine hadi siz de memleketinize diyeceğim, bunu yapacağım. Niye? Benim vatandaşım değil bunlar. Ülkemde de tutmak zorunda değilim" demişti.Çalışma Bakanı Ömer Dinçer'de yaptığı açıklamada Başbakan'a destek vererek, bu sözlerle Türkiye'nin elindeki kozlardan birinin gösterildiğini ifade etmişti.Dinçer, Türkiye'nin Ermenistan'la iyi ilişkiler sürdürmek istediğini "Türkiye'nin bu konuda çabasının" yoğun olduğunu belirterek, Ermenistan'ın da hassas davranması gerektiğini ima etmişti. Bunu bir "ikaz" olduğunu belirten Dinçer, "Bizim işçimiz evine ekmeği zor götürürken yabancıya göz yummayız" demişti.