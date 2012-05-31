Sınırdaki yaşamların yansıması

Beklemekten Öte... Türkiye-Ermenistan Sınırından Hikâyeler sergisi, beş multimedya belgeselle iki ülkenin sınırında yaşayanların yaşamlarına ve yıllardır süregiden diyalogsuzluk ortamına odaklanıyor.

Beklemekten Öte... Türkiye-Ermenistan Sınırından Hikâyeler başlıklı sergi yarın (1 Haziran) açılıyor.

Türkiye-Ermenistan sınırındaki kentler, Kars ve Gümrü'de yaşayan insanların gündelik hayatlarını, bekleyişlerini ve yıllardır devam eden diyalogsuzluk ortamını anlatıyor sergi.

Yıllardır hiç gelmeyen bir treni bekleyen istasyon görevlileri; yıllarca Türkiye'den bir misafirin kapısını çalıp kendisini ziyaret etmesini bekleyen Kima'nın Erzurum'dan başlayıp Gümrü'nün gündelik hayatına uzanan kişisel hikâyesi; yaptıkları müzikle sınırın sessizliğini bozan Bayandur'un çocukları; Kars'ta kentsel dönüşümle gelecek yıkımı bekleyen mahalle sakinleri ile dedesinin köyünden izler ararken yolu kesişen Sofia; geçmiş travmalarıyla yüzleşirken seslerini birbirine duyurmayı bekleyen bir Kürt ve Ermeni'nin hikâyeleri, "beklemekten öte" dinlemeye, konuşmaya ve eyleme davet ediyor.

Ortak proje

Sergideki beş multimedya belgesel Aleksey Manukyan, Anıl Çizmecioğlu, Anush Babajanyan, Arif Yaman, Armenuhi Vardanyan, Deniz Pekkıyıcı, Eren Aytuğ, Marianna Vardanyan, Sofia Danielyan ve Volkan Doğar'ın ortak çalışmasıyla üretildi.

Hollanda Başkonsolosluğu ve İngiltere Büyükelçiliği desteği ile gerçekleşen "Diyalog için Multimedya" projesi kapsamında üretildi belgeseller. Proje, Türkiye ve Ermenistan'dan genç fotoğrafçıların ortak üretimlerine olanak sağlamayı, yeni anlatım yöntemleriyle seslerini güçlendirmeyi ve iki ülke arasındaki diyalog sürecine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Hrant Dink Vakfı, Galata Fotoğrafhanesi, Free Press Unlimited ve Gümrü Gençlik Girişim Merkezi tarafından gerçekleştirilen sergi 30 Haziran'a kadar Galata Fotoğrafhanesi'nde izlenebilir.