-SINIRDAKİ TÜRK KÖYLERİ KAMERALARLA GÖZLENECEK EDİRNE (A.A) - 10.01.2011 - Edirne'nin İpsala ilçesindeki 22 köy ve beldeye, yasa dışı sınır geçişlerinin önlenmesi ve suç oranlarının azaltılması amacıyla MOBESE sistemi kurulacak. İpsala Kaymakamı Mehmet Ali Gürbüz yaptığı açıklamada, ilçe merkezine kurulan MOBESE kamera sistemini, köylere yaygınlaştırmayı planladıklarını belirterek, öncelikli olarak Sarıcaali, Ahırköy ve Turpçular gibi sınır köylerine sistemin kurulacağını söyledi. Sistemin maliyetinin köylerle kaymakamlık tarafından karşılanacağını belirten Gürbüz, yaklaşık 50 bin liraya mal olması beklenen sistemle suç oranlarının azalacağını ifade etti. Gürbüz, şöyle devam etti: ''Kamerayla denetleme sisteminin faydalı olduğunu İpsala merkezde gördük. MOBESE sisteminin kurulduğu günden beri hırsızlık olayları durdu. İpsala merkezden kaçan hırsızlar ve kanun dışı iş yapanlar, köylere yönelmeye başladı. Özellikle Meriç, Uzunköprü ve İpsala'nın köylerinde son zamanda hırsızlık olayları artmaya başladı. Biz de kendi köylerimizi korumak için İpsala'nın 22 köy ve beldesinde MOBESE sistemi kuracağız.'' Kamera sayılarının köylerin büyüklüğüne göre belirleneceğini, en az iki en fazla dört kamera kullanılacağını anlatan Gürbüz, küçük köylerin giriş ve çıkışlarına birer kamera takılacağını, sınır boylarındaki köylere ise yasa dışı göçmen faaliyetlerini önlemek için daha fazla kamera konulacağını kaydetti. Sarıcaali Köyüne üç hafta önce 4 kameraların kurulduğunu belirten Kaymakam Gürbüz, ''Bu köyden şimdiye kadar çok olumlu tepkiler aldık. Halk çok memnun, muhtar memnun, jandarma memnun'' diye konuştu.