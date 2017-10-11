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Sınırdaki tatbikatta temsili düşman mevzileri ele geçirildi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Şırnak'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında 18 Eylül'de başlattığı tatbikatın 24'üncü gününde birlikler, temsili 2 düşman mevzisini, kuşat

11 Ekim 2017 18:31

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında 18 Eylül\'de başlattığı tatbikatın 24\'üncü gününde birlikler, temsili 2 düşman mevzisini, kuşatma ile ele geçirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikat 24’üncü gününe girdi. Irak özel kuvvetlerinin de katıldığı tatbikatta bugün askerler, temsili 2 düşman mevzisini ele geçirme tatbikatını gerçekleştirdi. Mevzilerde konuşlu zırhlı birlikleri, dört bir yandan kuşatan Irak ve Türk askerleri, mevziyi temsili operasyon ile ele geçirdi. Zırhlı muharebe araçları (ZMA) ve tankların mevzilere sevk edilmesi ile birlikte tatbikat devam etti. Askerlerden bir kısmının ZMA’larla, bir kısmının da yürüyerek manevra alanından karargah merkezine doğru yol alması ile tatbikat tamamlandı.

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