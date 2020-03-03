Sınırdaki sığınmacıları takip ederken tutuklanan gazeteci İdris Sayılğan tahliye edildi

Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacıları takip ettiği sırada gözaltına alınıp tutuklanan alınan gazeteci İdris Sayılğan tahliye edildi. Gazeteci Naci Kaya'nın gözaltı süresi ise 4 Mart'a kadar uzatıldı.
Yunanistan’a geçmek için Edirne sınırına giden sığınmacıları takip etmek için bölgeye giden Mezopotamya Ajansı muhabirleri İdris Sayılğan ve Naci Kaya, “yasaklı bölgede çekim yapmak" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Sayılğan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklama için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yurt dışı yasağı olan Sayılğan’ın sınırı geçmeye çalışırken yakalandığına dair yazısı gerekçe oldu. Hâkimliğin serbest bırakılmasına karar verdiği Naci Kaya hakkındaki gözaltı süresi de 4 Mart'a kadar uzatıldı.
İdris Sayılğan, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) yaptığı itiraz üzerine serbest bırakıldı. MLSA, tahliyeyi "İyi haber! Sınırdaki mültecileri haberleştirmek için dün #Edirne sınırında tutuklanan müvekillimiz gazeteci İdris Sayılğan MLSA Hukuk Birimi'nin yaptığı itiraz üzerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla tahliye edilmiştir!" açıklamasıyla duyurdu.