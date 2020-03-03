Sınırdaki sığınmacıları takip ederken tutuklanan gazeteci İdris Sayılğan tahliye edildi

Yunanistan’a geçmek için Edirne sınırına giden sığınmacıları takip etmek için bölgeye giden Mezopotamya Ajansı muhabirleri İdris Sayılğan ve Naci Kaya, “yasaklı bölgede çekim yapmak" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Sayılğan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklama için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yurt dışı yasağı olan Sayılğan’ın sınırı geçmeye çalışırken yakalandığına dair yazısı gerekçe oldu. Hâkimliğin serbest bırakılmasına karar verdiği Naci Kaya hakkındaki gözaltı süresi de 4 Mart'a kadar uzatıldı.