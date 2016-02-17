Sınırdaki hareketlilik doları nasıl etkiledi?

Dolar/TL, Suriye sınırındaki gerilimin artacağı endişelerinin etkisiyle Şubat ayında ilk kez bugün 2.98'in üzerine çıktı.

Dün güne 2.95'in altında başlayan akşam 18.00 civarında ise günü dolar/TL akşam 18.00 civarında günü 2.9650 civarında tamamladıktan sonra yükselişini sürdürerek, bu sabah itibarıyla 2.9810/2.9825 seviyesinde güne başladı.

Dün akşam saatlerinde 3.1320 civarında işlem gören sepet bazında TL aynı saatte 3.1551/3.1569; 3.30 civarında başlayan Euro/TL ise 3.3292/3.3315 seviyesinde işlem görüyor.

"Kur rekor seviyede değil"

"Bu bir savaş fiyatlaması değil" diyen üst düzey bir bankacı, "Sınırda riskler artıyor. Her geçen gün Türkiye'nin bir başka ülke ile karşı karşıya gelme ihtimalinin artması piyasada baskı yaratıyor. Hafta boyunca negatif ayrışma belirginleşti. Ancak bir kara harekâtı fiyatlansaydı kur tarihi rekorun altında olmazdı" dedi.

Diğer para birimleri de kaybetti

Hafta başından beri gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL dün de dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi olmuştu.

Analistler Suriye, Rusya, Türkiye taraflarından yapılan açıklamaların gerginliği arttırdığını belirtiyorlar. Analistler ayrıca en kötü senaryolardan biri olan Türkiye'nin askeri bir operasyon ile Suriye'de yer alması ihtimalini kuvvetlendiren gelişmelerin ise her geçen gün artmasının piyasalardaki baskıyı da tetiklediğini ifade ediyorlar.

Suriye'deki gelişmelerle ilgili gazetecilere dün açıklamada bulunan bir Türk yetkili, "Türkiye koalisyon ile Suriye'de kara harekâtı için görüşüyor... Suriye'deki savaşı kara harekatı olmadan durdurmak imkansız hale geldi, ABD ve Batı ülkeleri de bu harekatta yer almalı" dedi.

Bir diğer taraftan ise Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye hükümet kuvvetlerine ve Suriye'nin vatansever muhalefetine yönelik yoğun top atışları düzenlediğini kaydetti.

BM'den çağrı geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeleri ise dünkü oturumda Türkiye'nin Suriye'de YPG milislerine top ateşi açması hakkında endişelerini dile getirerek Türkiye'ye uluslararası hukuka uyması çağrısında bulundu.

Suriye silahlı güçlerinin Rus hava gücü ve İran destekli milislerin desteğiyle birkaç hafta önce ülkenin kuzeydoğusunda başlattığı taarruz, orduyu Türkiye sınırının yaklaşık 25 kilometre yakınına kadar getirdi. Suriyeli Kürtlerin silahlı grupları ise durumdan faydalanarak kontrol alanlarını genişletti.

Hafta sonundan itibaren bu durumu engellemek adına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları Suriye'deki silahlı Kürt gruplarından PYD/YPG mevzilerini top atışlarıyla vurdu. Başbakan Ahmet Davutoğlu, PYD'nin saldırgan nitelikteki tavırlarının devam etmesi durumunda vurmaya devam edeceklerini açıkladı.

Tahvilde son durum

Öte yandan tahvil-bono piyasasında kurdaki baskının yarattığı yükseliş devam ediyor.

12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.79 seviyesinden gerçekleşirken, valörde son işlem yüzde 10.78 oldu. 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvil bugün spot piyasada ortalama bileşik faiz yüzde 11.17 seviyesinde gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 11.15 oldu.