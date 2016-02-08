Dolar haftaya 2.91'in üzerinde başladı

Aşağı yönlü seyir izleyen dolar haftaya 2,91 TL'nin üzerinde başladı.

Habertürk'te yer alan habere göre; geçen hafta Cuma gününe kadar genel olarak aşağı yönlü bir seyir izleyen ve haftabaşındaki 2.98'li seviyelerden 2.90'ın altına kadar gerileyen dolar/TL Cuma günü açıklanan ABD tarımdışı istihdam verisi ile yönünü sınırlı da olsa yukarı çevirdi. Cuma gününe 2.90'ın hemen altında başlayan ABD verisi ile günü 2.92'nin hemen altında tamamlayan dolar/TL bu sabah güne 2.9151/2.9171 seviyesinde başladı.

Dolar/TL geçen hafta 2 ayın en düşük seviyesi olan 2.8899'a kadar gerilemişti. Cuma günü akşam saatlerinde 3.0850 civarında olan sepet bazında TL bu sabah aynı saatte 3.0809/3.0834, 3.25 civarında olan euro/TL ise 3.2469/3.2496 seviyesinde işlem gördü.

Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki iyimserlikle hafta boyunca kurda yaşanan düşüşün ana nedeni olarak görülen küresel iyimserliğin devam edip etmeyeceği piyasalarda ana belirleyici olmaya devam edecek. İç piyasalarda ise sanayi üretimi verileri takip edilecek. Geçen hafta Cuma gününe kadar genel olarak aşağı yönlü bir seyir izleyen ve haftabaşındaki 2.98'li seviyelerden 2.90'ın altına kadar gerileyen dolar/TL Cuma günü açıklanan ABD tarımdışı istihdam verisi ile yönünü sınırlı da olsa yukarı çevirdi. Geçen hafta boyunca Avrupa ve Japonya merkez bankalarının genişlemeci politikalarının süreceği, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının öteleneceği beklentisi ve petroldeki toparlanma haftanın genelinde gelişmekte olan piyasalara paralel TL'de de değer kazancına neden olan ana etken oldu.

Analistler kurdaki düşüşün Türkiye'nin temel göstergelerinde bir iyileşmeden ziyade doların neredeyse bütün para birimleri karşısında değer kaybetmesi ve gelişmekte olan ülkelere giriş yaşanmasıyla gerçekleşiyor.