Sınırda yaşanan otobüs krizi çözüldü, Türk yolcuların Bulgaristan'a girişine izin verildi

Bulgaristan'ın Türkiye'den gelen otobüsleri sınırda beklemesi üzerine yaşanan kriz Türk yetkililerin girişimleriyle çözüldü. Bulgaristan gümrüğünde 15 saat bekletilen Türk yolcuların bulunduğu otobüslerin girişine izin verildi. Yolcular, sınırda bekletilmelerine neden olarak yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu olduğunu ileri sürdü.



Bulgaristan’ın Denetim Operasyonu adı altında dün İstanbul, Bursa, İzmir gibi şehirlerden Bulgaristan’a yolcu taşıyan otobüsleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrüğü'nde 15 saattir beklettiği ifade edilmişti. Yaşanan olayın ardından Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü’nün Bulgar makamlarıyla görüştüğü ve Türklere yönelik engellemelerin kaldırılmasını sağlamak amacıyla Kapitan Andreevo Gümrüğü'ne gittiği ifade edilmişti. Küngerü, sınıra giderek Bulgar yetkililerle ve yolcularla görüşmesinin ardından Bulgaristan, otobüslerin ülkeye girmesine izin verdi. Aralarında küçük çocukların ve yaşlıların da bulunduğu yolcular, sınırda bekletilmelerine neden olarak yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu göstermiş, Bulgaristan’ın bu şekilde oy kullanmalarını engellemeye çalıştığını öne sürmüştü.

İçişleri Bakanı Türkiye'yi seçimlere müdahil olmakla suçladı

Bulgaristan’da 11 Kasım’da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde Türkiye’de kurulan sandıklarda 90 bine yakın Bulgaristan vatandaşı Türkün oy kullanması bazı taraflarda rahatsızlığa neden olmuştu. Seçimlerin ardından İçişleri Bakanı Boyko Raşkov, Türk yetkilileri Bulgaristan seçimlerine müdahil olmakla suçlamış, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ise Bulgaristan Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı. (İHA)