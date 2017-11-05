Sınırda yaşam mücadelesi; 6 aylık bebek soğuktan öldü

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde, Musul ve Kerkük’teki savaştan kaçan yaklaşık 2 bin Türkmen ve Arap mülteci, bu kez Hakkâri Şemdinli’de yaşamlarını idam ettirmeye çalışıyor. Havaların soğumasıyla zor günler geçiren mülteciler, çadır ve brandalarda yaşam mücadelesi veriyor. Geçen günlerde kampta kalan 6 aylık bir bebek soğuktan donarak öldüğü aktarıldı.

IŞİD terör örgütünün Irak ve Suriye’deki saldırıları ile Şii milislerden oluşan ve mezhepçi politikası nedeniyle eleştirilen Haşdi Şabi örgütünün, son günlerde Kuzey Irak’a dönük başlattığı operasyonlar yüzünden çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan binlerce Türkmen ve Arap, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesine sığındı. Cumhuriyet'ten Kayhan Ayhan'ın haberine göre Irak, İran ve Türkiye sınırında bulunan Şemdinli Derecik Jandarma Karakol Komutanlığı askeri üs bölgesinde kendi imkânlarıyla yaptıkları derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi veren mülteciler, yardım beklediklerini söylediler.

Bir bebek öldü

Soğuk havalar nedeniyle geçen günlerde 6 aylık bir bebek yaşamını yitirdi. Derecik’te sığınmacılar için gönüllü çalışan Uğur Kaya, “Kışın gelmesiyle birlikte durumları daha da kötüleşen sığınmacılar kendilerini ısıtacak bir battaniye bekliyor. Kaçak yollarla Şemdinli’ye geçtikleri ve resmi mülteci olmadıkları için devlet yardım etmiyor” diye konuştu.

Hastalandıklarında hastaneye bile gidemeyen sığınmacılara 4 TIR eşya gönderdiklerini ama bunların yeterli olmadığını ve kışın gelmesiyle birlikte daha çok ihtiyaç oluştuğunu belirten Kaya, sayıları her geçen gün artan mültecilere bir an önce yardım gönderilmesi gerektiğini söyledi.