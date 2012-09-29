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Yaşam

Sınırda yangın: Karakol tahliye edildi

Suriye'nin İdlip kentinin Türkiye sınırına yakın bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın Hatay’ın Yayladağı İlçesi’ne sıçradı

29 Eylül 2012 13:27

Suriye'nin İdlip kentinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Türkiye'ye sıçrayan yangın nedeniyle, sınıra yakın bölgedeki Çalıboğazı Karakolu tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

Suriye'nin İdlip kentinin Türkiye sınırına yakın bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın Hatay’ın Yayladağı İlçesi’ne sıçradı.

İdlip kentine bağlı Harabjoz Köyü ormanlık alanında dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Suriye’nin müdahale etmediği yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü ve Yayladağı İlçesi’ne bağlı Güveççi Köyü sınırlarına ulaştı.

Bunun üzerine bölgeye gelen Yayladağı Orman İşletme şefliği ekipleri, yangına müdahale etti. Bir helikopter ve

Yangına, Hatay ve çevre illerden gelen 28 arazöz, 6 su tankı, 2 iş makinesi ve 150 kişilik ekiple müdahale ediliyor.

Yetkililer, yangın nedeniyle ilçeye bağlı Kızılçat, Aşağı ve Yukarı Pulluyazı köyleri ile Kuspınar çiftliğine giden yolların tedbir amaçlı, acil durumlar haricinde trafiğe kapatıldığını belirtti.


Karakol boşaltıldı


Yayladağı 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Çalıboğaz Karakolu yangın tehdidi nedeniyle boşaltıldı. Karakoldaki malzemeler de askeri araçlarla güvenli bölgelere taşındı. Yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alanda etkili olan alevleri yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürmek için çalışmalar sürüyor.

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