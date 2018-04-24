Sınırda yakalanan yavru köpekler açık artırmayla satılacak

Türkiye'ye kaçak olarak getirilmek istenirken sınır kapısında yakalanan 9 yavru köpeğin satışı için ihale düzenlenecek.

Yasa dışı yoldan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçirilmeye çalışılırken gümrük muhafaza ekiplerince yakalanan, Çin aslanı, king charles, terrier ve pug cinsi 9 yavru köpek açık artırmayla satılacak.

Satışa esas bedelleri bin 204 lira ile bin 558 lira olarak belirlenen yavru köpekler, 27 Nisan Cuma günü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hizmet Binasında gerçekleşecek ihaleyle yeni sahiplerini bulacak.