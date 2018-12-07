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Sınırda yakalanan terörist kardeşler tutuklandı

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde yakalanan terör örgütü PKK/PYD üyesi Suriye uyruklu 2 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

07 Aralık 2018 16:22

AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde yakalanan terör örgütü PKK/PYD üyesi Suriye uyruklu 2 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye\'den yasa dışı yollarla Türkiye\'ye 2 teröristin geçtiği bilgisi üzerine harekete geçti. Sınır hattında çalışma yürüten jandarma, ilçe kırsalında H.H. ile kız kardeşi R.H.\'yi yakaladı. İlk etapta sığınmak için Türkiye\'ye geçtiğini savunan 2 kardeşin, götürüldüğü İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki incelemesinde terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu belirlendi. Sorgulamalarında terör örgütü üyesi olduğunu itiraf eden H.H. ve R.H., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, \'terör örgütü üyesi olma\' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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