Sınırda toprağa gömülü DEAŞ mühimmatı ele geçirildi

YAYLADAĞI(Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında terör örgütü DEAŞ\'a ait el bombaları ve otomatik silahlar ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, terör örgütü DEAŞ\'ın, Yayladağı ilçesi kırsalındaki Suriye sınırına silah gömdüğü bilgisine ulaşıldı. Polis ve jandarmanın ortaklaşa yaptığı aramada toprağa gömülü poşetlerde 28 el bombası ile 5 otomatik silah ve şarjörler ile çok sayıda bomba parçası bulundu. Mühimmat incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.