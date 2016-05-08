Sınırda nöbet tutan askere 'Anneler Günü' sürprizi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakolunda askerlik yapan 1995/3 tertip piyade er Barış Keser'e anneler günü sürprizi yapıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Yalova'da yaşayan anne Havva Keser, anneler gününde, oğluyla buluşması için Şanlıurfa'ya getirildi. Minibüsle oğlu Barış Keser'in askerlik yaptığı Tekçe Hudut Karakoluna götürülen anne, kulede nöbet tutan asker oğluna büyük bir sürpriz yaptı. Askerin sürprizden haberi olmaması için buluşma çok gizli tutuldu.

Karakola minibüsle getirilen anne, karakolun içinden gizlice geçerek oğlunun nöbet tuttuğu kuleye doğru gitti. Oğlunu göreceği için çok heyecanlı olduğunu söyleyen anne nöbet yerine giderken Tabur Komutanı Yarbay Gürkan Işıl ise, kuleye çıkarak askerden tekmil aldı. Komutan tekmil aldığı sırada merdivenlerden çıkan anne, Yarbay Gürkan Işıl'ın arkasında durdu. Tekmili bitiren Barış Keser'in yanına giden tabur komutanı, annesini arayıp aramadığını sordu. Barış Keser'in daha arayamadım demesi üzerine komutanı sol tarafına bakmasını istedi.

Annesini görünce donup kaldı



Annesini karşısında gören Barış Keser bir anda donup kaldı. Daha sonra sarılan anne ve oğlu sevinç gözyaşları döktü. Dakikalarca sarılan anne ve asker oğlu hasret giderdi. Oğlunu gördüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Havva Keser, her annenin bunu yaşaması gerektiğini söylerken boğazındaki kelimeleri düğümlenen Barış Keser ise bir türlü konuşamadı. Anneye karakol tarafından bir de çiçek takdim edildi. Daha sonra oğlu ve diğer askerlerle yemek yiyen Havva Keser, buna vesile olan herkese çok teşekkür ettiğini söyledi.



Annesini gördüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Barış Keser ise, "Annemin buraya gelmesi benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Çok mutlu oldum. Buna vesile olan komutanlarıma çok teşekkür ederim. Hudutta askerlik yapmak herkese nasip olmaz. Bu nedenle kendimizi çok şanslı ve gururlu hissediyoruz. Ben ve arkadaşlarım gece gündüz, 24 saat görevimizin başındayız. Tüm vatandaşlarımız rahat uyusunlar dedi.



Anne Havva Keser ve oğlu Barış'ın birlikte zaman geçirebilmeleri için her türlü imkanın sağlandığı ifade edildi.