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Sınırda mühimmat patladı, yaralı askerler var (3)

HAKKARİ VALİLİĞİ: PATLAMA MÜHİMMAT DEPOSUNDA MEYDANA GELDİ Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi'ndeki Ortaklar Köyü üs bölgesinde meydana gelen patlamayla ilgili daha önce yaptığı açıklamasını yeniledi

09 Kasım 2018 23:59

HAKKARİ VALİLİĞİ: PATLAMA MÜHİMMAT DEPOSUNDA MEYDANA GELDİ
Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi\'ndeki Ortaklar Köyü üs bölgesinde meydana gelen patlamayla ilgili daha önce yaptığı açıklamasını yeniledi.
Valilik daha önce yaptığı açıklamada, arızalı mühimmat sonucu patlamanın meydana geldiği ancak yenilenen açıklamada ise patlamanın mühimmat deposunda meydana geldiğini belirtilerek, \"09.11.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu askeri personellerimiz yaralanmıştır\'\' denildi.

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