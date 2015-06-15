Sınırda kırmızı alarm; askere her türlü ateş karşısında vur emri verildi

Suriye sınırında Akçakale’nin karşısında bulunan Tel Abyad’daki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine bölgedeki TSK birliklerine Türkiye’ye açılacak her türlü ateşe misillemede bulunulması emri verildi.

Türkiye- Suriye hududundaki Akçakale Sınır Kapısı’nın karşısındaki Tel Abyad bölgesinde IŞİD ile PKK’nın Suriye kolu YPG güçleri arasındaki çatışmanın şiddetlenmesi ve Suriyeli Kürtlerin oluşumu PYD’nin askeri kanadı YPG’nin bölgeyi tamamen ele geçirmesi ihtimali üzerine sınır boyunda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı birliklerde en yüksek derecede kırmızı alarm verildi. AFP’nin bildirdiğine göre, Tel Abyad’la Türkiye sınırı arasındaki bölgeyi ele geçirmeye çalışan YPG, kent merkezinin doğusuna kadar ilerledi.

Ateşe karşı vur emri

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, sınırda konuşlu tüm askeri personele karşı taraftan Türkiye’yi hedef alan her türlü ateş açılması durumunda anında misliyle yanıtlanması için bir üstten emir beklemeden “vur emri” verildi. Yetkililer bu emrin, IŞİD ve YPG güçleri dahil Suriye’de her kesime karşı geçerli olduğunu söylediler. Aynı kaynaklar dün sabah saatlerinde sınırın Türkiye tarafında askerin biriken kalabalığı uyarmak için havaya ateş açtığı haberlerinin doğru olmadığını belirterek, “IŞİD güçleri sınırdaki halkı evlerine geri dönmesi için havaya ateş açmış. Türkiye tarafına düşen bir şey yok. Olduğu takdirde anında yanıt verilir” dedi. Askeri kaynaklar sınır birliklerinin sınırda bekleyen çoğu Arap ve Türkmen kökenli Suriyelileri Türkiye’ye alma yetkisinin bulunmadığını ifade ederek, bu yetkinin valiliklerde olduğunu söylediler.

Yakından izleniyor

YPG’nin ilerleyişi Ankara’da da yakından takip ediliyor. Kobani’den sonra Telabyad’ın da YPG’nin eline geçmesinden sonra Suriye Kürtleri Türkiye sınırı boyunca önemli bir hatta sahip olacak. Diplomasi ve askeri kulislerde, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye’yi birleştirecek koridorun ABD’nin yıllar önce hazırladığı Büyük Ortadoğu Projesi’nde (BOP) yer aldığına dikkat çekildi. Bu durumda özellikle Kürt petrolünün, Akdeniz’e ulaştırılmasında önemli bir aşamanın katedileceği belirtiliyor.

Pet şişelerle su istediler

Sınır hattında toplanan ve IŞİD militanlarınca önceki gün sınırdan geri döndürülmek istenen kalabalık, dün sabah ellerindeki boş pet şişeleri birbirine vurarak su istedi.