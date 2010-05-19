Sınırda kaçakçılık operasyonu

T24- Mardin'in Nusaybin ilçesi merkezli MİT ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği eş zamanlı operasyonda Suriye'den uyuşturucu, kaçak çay getirip, beyaz kadın ticareti yapan şebekeye yönelik operasyonunda 4'ü er 10 kişi tutuklandı.



Şebekeye yapılan teknik takip ve istihbaratın ardından, 5 gün önce 'Şafak' adı verilen operasyon düzenledi.



Nusaybin, Mardin merkez, Kızıltepe ilçesi, Şanlıurfa, Ceylanpınar ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı.



Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda soruşturma sırasında 11 kişi savcılığın talimatıyla serbest bırakılırken, dün gece sıkı güvenlik önlemleri altında 20 kişi adliyeye sevkedildi.



Nöbetçi mahkemede, 4'ü Nusaybin Hudut Taburu'nda vatani görevini yapan er olmak üzere 10 kişi tutuklanırken, 10 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.