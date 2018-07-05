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Sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı (2)

ANNE İLE İKİ ÇOCUĞU ŞANLIURFA'YA SEVK EDİLDİ Suriye sınırında buldukları türü bilinmeyen mühimmatın götürdükleri evde patlaması sonucu yaralanan Elif (15) ve Ali Badem (12) kardeşler ile anneleri Emine Badem (33), Akçakale Devlet Hastanesi'nde tedaviye al

05 Temmuz 2018 00:20

ANNE İLE İKİ ÇOCUĞU ŞANLIURFA\'YA SEVK EDİLDİ
Suriye sınırında buldukları türü bilinmeyen mühimmatın götürdükleri evde patlaması sonucu yaralanan Elif (15) ve Ali Badem (12) kardeşler ile anneleri Emine Badem (33), Akçakale Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan anne ile 2 çocuğunun yüzünden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yanıklar oluştuğu belirlendi. Anne ve 2 çocuğu, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa\'ya sevk edildi.

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