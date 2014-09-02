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Yaşam

Sınırda ateş: 1 ölü

Kilis'te hudut birliklerinin, 'dur' ihtarına uymayan gruba ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

02 Eylül 2014 08:30

Kilis'te sınırda görevli askeri birliklerin dur ihtarına uymayan gruba ateş açıldı. Olayda Türk vatandaşı Mehmet K. hayatını kaybederken, Suriye uyruklu bir kişi de yaralandı.

Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Duruca köyü sınır hattında Suriye'den yurda yasadışı yollarla geçmeye çalışan gruba "dur" ikazında bulundu.

Askerlerin uyarısını dikkate almayan gruba ateş açıldı. Olayda, Mehmet K, (40) ile Suriye uyruklu Abdo Mahaddo (42) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Türk vatandaşı Mehmet K., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, hastane bahçesindeki yaralı yakınlarını uzaklaştırdı, Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ve polis ekipleri olası olaya karşı çevrede hazır bekletildi.

Olayla ilgili Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Askeri Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

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