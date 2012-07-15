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Yaşam

Sınırda '35 derece' kuyruğu

Bulgaristan'ın 35 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıklarında 20 ton üzeri araçlara belli bir süre geçiş izni vermemesi nedeniyle, Kapıkule Sınır Kapısı önünde TIR kuyruğu oluştu

15 Temmuz 2012 20:43

 

Bulgaristan'ın 35 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklarda asfaltın bozulmasını önlemek için ağır tonajlı araçlara kota koyması, Türkiye tarafında 5 kilometre TIR kuyruğu oluşmasını neden oldu.
 
Uygulama nedeniyle sınıdr kapısı önünde yaklaşık 200 TIR, çıkış işlemleri için bekliyor.
 
Almanya'ya otomobil parçası taşıyan TIR şoförü Oktay Karaoğlu, 7 saattir kuyrukta olduğunu belirterek, kuyruk çilesi ve sıcak havanın şoförleri bunalttığını söyledi.
 
Bulgaristan'ın uygulaması nedeniyle alımların yavaş olduğunu anlatan Karaoğlu, ''Bulgaristan'da sıcak havalarda asfalt bozulmasın diye yol yürüme yasağı var, o yüzden alımlar yavaş, zaman zaman da sistemler arıza yapıyor. Şoförün çilesi hiç bitmiyor'' diye konuştu.
 
İtalya'ya yük taşıyan Ahmet Çetin de beklemenin artık uzun yol şoförleri için klasikleştiğini ifade ederek, ''Bizim çilemiz bu, hem Bulgaristan'ın yasağı hem de sıcak havalar nedeniyle bozulan sistemler nedeniyle bekliyoruz. 8 saattir kuyruktayım, bakalım ne zaman geçebileceğiz Avrupa'ya'' dedi.
 
Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki kuyruğun, hava sıcaklığının düşmesinin ardından Bulgaristan'ın alımları hızlandırmasıyla azalması bekleniyor.
 

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