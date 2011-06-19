-SINIRA YARDIM ELİ HATAY (A.A) - 19.06.2011 - Türk Kızılay'ı, sınırda bekleyen ve kendi imkanlarıyla yaşam mücadelesi veren Suriyelilere gıda malzemesi dağıttı. Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkelerindeki karışıklık nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve Yayladağı, Reyhanlı ve Altınözü ilçesiyle buraya bağlı Boynuyoğun köyünde kurulan toplam 5 geçici çadır kentlere yerleştirilen Suriyelilere yönelik insani yardım çalışmalarının tüm hızıyla sürdürüldüğü belirtildi. Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde çıkan iç karışıklıkları yakından takip eden Türk Kızılay'ının, Suriye'de yaşanan olaylardan etkilenenlere yönelik olarak da ''Suriye İnsani Yardım Operasyonu''nun başlatıldığının ifade edildiği açıklamada, bu kapsamda başta Hatay olmak üzere buraya bağlı İskenderun, Samandağ, Reyhanlı şubeleri ile Adana, Elazığ, Muş, Düzce ve İstanbul Afet Yönetim Merkezleri'nin tüm birimleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi. Kızılay'ın, çadır kentlerde kalanların barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılamasının yanı sıra oluşturduğu mescit, duş kabini, çocuk parkı televizyon izleme alanları gibi hizmetleri de sunduğu belirtildi. Çadırların yanı sıra Türk Kızılay'ının, Türkiye'ye geçemeyen ve sınır boyunca kendi imkanlarıyla yaşam mücadelesi veren Suriyelileri unutmadığının vurgulandığı açıklamada, Kızılay'ın sınırın Suriye tarafında bekleyenlere yönelik olarak da insani yardım çalışmasının başlatıldığını ve Türk insanının merhamet elinin buraya da uzatıldığı kaydedildi. Sınırda bekleyenlerin öncelikle gıda ve içecek ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi. Açıklamada, sınırda bekleyen Suriyelilerin de Kızılay'a ve Türk halkına minnettar olduklarını ve teşekkür ettikleri kaydedildi.