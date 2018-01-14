Sınıra askeri sevkiyat

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Bekir KARAKOCA- Ferhat DERVİŞOĞLU- Ramazan ÇELİK/REYHANLI (Hatay)- HATAY'dan, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD/PKK mevzilerine dün top atışları yapılırken, bölgeye de askeri sevkiyat devam etti

14 Ocak 2018 14:26

Bekir KARAKOCA- Ferhat DERVİŞOĞLU- Ramazan ÇELİK/REYHANLI (Hatay)- HATAY\'dan, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD/PKK mevzilerine dün top atışları yapılırken, bölgeye de askeri sevkiyat devam etti.
Hatay\'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden terör örgütü üyelerinin Afrin\'de mevzilerinin bulunduğu Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine 40\'ın üzerinde atış yapıldı. Zırhlı askeri araç ve askeri kamyonların bulunduğu konvoy, Reyhanlı\'dan geçiş yaptı. Aralarında mühimmat yüklü araçların da bulunduğu askeri konvoy, Oğulpınar Sınır Karakolu\'na gitti.

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