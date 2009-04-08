‘Sınır tanımaz damat' Meclis’te!

CHP Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü, AKP Uşak Milletvekili Mustafa Çetin'in damadı Volkan Metin'in önce Tekirdağ Valiliği Özel Kalem Müdürü yapılıp daha sonra TRT'ye geçmesini, Meclis gündemine taşıdı.





Milletvekili Tütüncü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu yazılı soru önergesinde, AKP Uşak Milletvekili Mustafa Çetin'in damadı ile ilgili basında yer alan haberleri hatırlattı. Özel Kalem Müdürleri'nin sınavsız göreve başlamasıyla Devlet Memurları Kanunu'nun verdiği ayrıcalıktan bu güne kadar kaç kişinin yararlandığını soran Milletvekili Tütüncü, ``Her geçen gün daha fazla sayıda insanımızın işsizlik ve yoksulluk pençesine düşürüldüğü bir zaman kesitinde yapılan böyle işlemlerin bir haksızlık ve imtiyaz durumu yarattığını düşünmüyor musunuz?'' dedi.

