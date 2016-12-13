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Dünya
Deutsche Welle

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in BND davasında yeni kanıt

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Almanya dış istihbarat teşkilatı BND’ye açtığı davada, kararın açıklanmasına kısa süre kala yeni bir kanıt sundu.

13 Aralık 2016 01:19

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Almanya dış istihbarat teşkilatı olan BND'ye yasadışı izleme yöntemleri nedeniyle açtığı davada, karar öncesi mahkemeye yeni bir kanıt sundu. Federal İdare Mahkemesi'nin çarşamba günü kararını açıklaması bekleniyordu. Ancak Örgütün başkanı Christian Mihr pazartesi günü yaptığı açıklamada, karar öncesi BND'nin elektronik haberleşmeye yönelik yaptığı yasadışı izlemenin boyutunu gösteren kurumiçi bir belgeyi mahkemeye sunduklarını belirtti.

Sözkonusu kanıtın 24 sayfadan oluşan, BND'nin kullandığı ve Sınır Tanımayan Gazateciler Örgütü'nün eleştirdiği VerAs analiz sistemini anlatan bir hukuki bilirkişi raporu olduğu belirtildi. Örgütün avukat Niko Härting, raporun yaklaşık iki hafta önce gizli belgeleri yayımlayan internet platformu WikiLeaks tarafından ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Alman istihbaratının analiz sistemi VerAS aracılığıyla telekomünikasyon bilgilerini toplayıp kaydederek telekomünikasyon bilgilerinin gizli kalması gerektiğini öngören yasayı ihlal ettiğini savunuyor. Örgüt bu dava aracılığıyla İstihbaratın bu yöntemden vazgeçmesini sağlamayı hedefliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

EPD/CN/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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