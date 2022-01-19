Sınır Tanımayan Gazeteciler: Tunus'ta basın özgürlüğüne ilişkin anayasal güvenceler korunmalı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'e "basın özgürlüğüne dair anayasal güvenceleri koruma" çağrısında bulundu.

Merkezi Paris'te bulunan RSF, Tunus medyasının durumuna ilişkin bir rapor yayımladı.

RSF Genel Seketeri Christophe Deloire raporda, "Tunus'taki otokrat eğilim karşısında ciddi endişe duyduklarını ve bu durumun Arap ülkelerindeki medya alanını da doğrudan etkilediğini" ifade etti.

Deloire, Cumhurbaşkanı Said'e "basın ve medya özgürlüğüne ilişkin anayasal güvencelerin ve uluslararası yükümlülüklerin kesinlikle korunması" çağrısında bulundu.

Raporda "Özgür ve bağımsız bir basın, Tunus devriminin temel başarısıdır." ifadesini kullanan Deloire, bu nedenle ülkedeki demokrasinin geleceğinin basın özgürlüğüyle bağlantılı olduğunu vurguladı.

Deloire, RSF'nin Cumhurbaşkanı Said'in, göreve başladığı zamandan (Ekim 2019) bu yana basın mensuplarıyla arasındaki belirsiz ilişkiyi incelediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da tüm yetkileri eline almasıyla dengeleri altüst ettiğini savunan Deloire, bu duruma basına yönelik ihlallerde artışın eşlik ettiğine dikkati çekti.

Deloire, (Yasemin Devrimi'nin 11'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen)14 Ocak'taki gösterilerde yaşanan şiddetin ise RSF'nin Cumhurbaşkanı Said'in "basın özgürlüğünün yanında durma taahhüdünün gerçekliğine" ilişkin endişesini teyit ettiğini belirtti.(AA)

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