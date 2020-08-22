Sınır Tanımayan Gazeteciler: Son 5 yılda 10 gazeteci, çevre haberciliği yaparken öldürüldü

T24 Haber Merkezi

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), bu yıl 22 Ağustos olan 'Dünya Aşma Günü' nedeniyle, çevre haberciliği yapan gazeteciler hakkında istatistikler yayımladı. RSF'nin yayımladığı rapora göre; son 5 yılda en az 10 gazeteci öldürülürken, çevre haberciliğiyle bağlantılı 50'den fazla basın özgürlüğü ihlali yapıldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler, yerküre kaynaklarının hızla tüketilmesi gibi çevresel sorunları haberleştiren habercilere yönelik 'baskıları' raporlaştırdı.

RSF'nin raporuna göre; her yıl ortalama, ormanları tahrip etme, yasadışı madencilik, arazi gaspları, kirlilik ve endüstriyel faaliyetlerden ve büyük altyapı inşaat projelerinden kaynaklanan diğer çevresel sorunlarla alakalı araştırmalar yapan iki gazeteci öldürülüyor.

Son 10 yılda çevre sorunlarını haber yaptığı için toplam 20 gazeteci öldüğü belirtilirken, bunlardan 10'unun son 5 yıl içinde öldüğü aktarıldı. Son 9 cinayetin 2'si Kolombiya'da 1'i Meksika'da, 1'i Myanmar'da ve 4'ü Hindistan'da gerçekleşti. Bu 9 gazeteciye ek olarak, 2018'de, bir gazeteci, çevresel bir sorunla alakalı haber yapmasının ardından yerel bir palmiye yağı şirketini karalamakla suçlandı ve hapse atıldıktan sonra şüpheli bir şekilde öldü.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da çevre sorunları uzmanı olan Peter Schwartzstein, yaptığı değerlendirmede çevre gazeteciliğinin geçmişte olduğundan çok daha tehlikeli hale geldiğini belirtirken, "Bence bunun çoğu çevrenin önemi konusunda artan bir farkındalıkla yakından bağlantılı" dedi. "Çevre Gazeteciliğine Yönelik Otoriter Savaş" başlıklı raporun yazarı da olan Schwartzstein, çevre kirliliği ve iklim krizi arttıkça, daha az önemli olarak kabul edilen sorunların, daha fazla kamuoyu bilinci oluşturduğunu belirterek, "Bu durum, hükümetlerin; medyanın daha önce, daha az endişe duydukları bir kısmına odaklanmasını artırdı" görüşünü dile getirdi.