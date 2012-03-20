'Şık ve Şener'e yapılan tehditler ciddiye alınmalı'

T24 - Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Ahmet Şık ve Nedim Şener için Twitter'da dile getirilen suikast iddiasının araştırılmasını talep etti.

Basın özgürlüğü için mücadele veren Paris merkezli RSF, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Silivri Cezaevi’nden 12 Mart akşamı tahliye olan gazetecilerin tehdide konu edilmesini “derin endişe” ile karşıladıklarını bildirdi.

RSF açıklamasında, “Söz konusu tehditler ciddiye alınmalı ve kimin gönderdiği henüz bilinmeyen bu twitter mesajının kaynağı da derin bir soruşturmayla belirlenmelidir. Yetkililerden bu konuyu en kısa sürede aydınlatarak mesajı gönderenin tespit etmelerini bekliyoruz” denildi.

RSF konuyla ilgili olarak Ahmet Şık'a ulaştığını açıkladı. Şık'ın "Başıma bir şey gelirse bana bu komployu kuranlar sorumlu olurlar" dediğini bildiren RSF, Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş tarafından gazeteci hakkında bu sözlerinden dolayı soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

16 Mart gecesi “faiz düşmanı” takma adlı bir internet kullanıcısı Twitter’da “ETÖ, Ahmet Şık ve Nedim Şener’i öldürtüp suçu cemaate atma planlaması yapmaktadır. Dikkat dikkat… Hükümeti uyarıyorum, ulaşabilenler iletsinler. Ergenekon, Ahmet Şık ve Nedim Şener’e suikast planlıyor. Katledip cemaate atacaklar suçu” diye yazmıştı.

Şık, Silivri Cezaevi’nden çıktıktan hemen sonra, gördüğü muameleye tepki gösterirken gazetecilere şu açıklamayı yapmıştı: “Eksik kalmış adalet, hukuk ve demokrasi getirmeyecek. Sadece benim davamda beş tutuklu var, 100 civarında gazeteci hâlâ içeride. İfade özgürlüğü meselesi sadece gazetecilerin sorunu değil. 600 civarında öğrenci var. Bunun mücadelesine devam edeceğiz. Bu komployu kuran, yürüten polisler, savcılar ve hâkimler bu cezaevine girecek. Onlar buraya girdiğinde adalet gelecek."

RSF, geçmişte bir çok gazetecinin özellikle aşırı milliyetçilerden tehditler aldığını anımsatarak bu tehditlerin ciddiye alınması gerektiğini duyurdu; 19 Ocak 2007’de Hrant Dink cinayetini azmettirenlerin ve cinayete katılan tüm sorumluların tespit edilmediğini bildirdi.