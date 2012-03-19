T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Şık'ın cezaevi çıkışındaki sözlerine soruşturma açıldı

Tahliye olan gazeteci Ahmet Şık hakkında Silivri Cezaevi çıkışında hâkim ve savcılara yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

19 Mart 2012 12:05

 

T24 - Odatv davasında yargılanan ve geçtiğimiz hafta tahliye olan Ahmet Şık hakkında cezaevi çıkışında söylediği "Bu komployu kuran, yürüten polisler, savcılar ve hâkimler bu cezaevine girecek. Onlar buraya girdiğinde adalet gelecek" sözleri nedeniyle soruşturma açıldı.
 
Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Savcı Muammer Akkaş'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Şık'ın cezaevi çıkışındaki sözlerinin yer aldığı görüntüleri istediği öğrenildi.
 
Sabah gazetesinin haberine göre, hâkim ve savcıları terör örgütlerine hedef göstermek ve tehdit etmek suçlaması ile başlatılan soruşturma kapsamında Şık'ın önümüzdeki günlerde ifadeye çağırılacağı kaydedildi.
 
Şık, cezaevi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada "Eksik kalmış adalet, hukuk ve demokrasi getirmeyecek. Sadece benim davamda 5 tutuklu var, 100 civarında gazeteci hâlâ içeride. İfade özgürlüğü meselesi sadece gazetecilerin sorunu değil. 600 civarında öğrenci var. Bunun mücadelesine devam edeceğiz. Bu komployu kuran, yürüten polisler, savcılar ve hâkimler bu cezaevine girecek. Onlar buraya girdiğinde adalet gelecek. O cemaat bağlantılı, o çete bağlantılı adamlar buraya girecek" demişti.

ETİKETLER

ahmet şıksoruşturma

İlgili Haberler

Ahmet Şık: Bu komployu kuran polisler, savcılar, hakimler, cemaatçiler bu cezaevine girecek

Odatv davasında 375 gündür tutuklu yargılanan Nedim Şener, ve Ahmet Şık, cezaevinden çıktı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24