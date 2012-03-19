Ahmet Şık'ın cezaevi çıkışındaki sözlerine soruşturma açıldı

T24 - Odatv davasında yargılanan ve geçtiğimiz hafta tahliye olan Ahmet Şık hakkında cezaevi çıkışında söylediği "Bu komployu kuran, yürüten polisler, savcılar ve hâkimler bu cezaevine girecek. Onlar buraya girdiğinde adalet gelecek" sözleri nedeniyle soruşturma açıldı.

Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Savcı Muammer Akkaş'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Şık'ın cezaevi çıkışındaki sözlerinin yer aldığı görüntüleri istediği öğrenildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, hâkim ve savcıları terör örgütlerine hedef göstermek ve tehdit etmek suçlaması ile başlatılan soruşturma kapsamında Şık'ın önümüzdeki günlerde ifadeye çağırılacağı kaydedildi.

Şık, cezaevi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada "Eksik kalmış adalet, hukuk ve demokrasi getirmeyecek. Sadece benim davamda 5 tutuklu var, 100 civarında gazeteci hâlâ içeride. İfade özgürlüğü meselesi sadece gazetecilerin sorunu değil. 600 civarında öğrenci var. Bunun mücadelesine devam edeceğiz. Bu komployu kuran, yürüten polisler, savcılar ve hâkimler bu cezaevine girecek. Onlar buraya girdiğinde adalet gelecek. O cemaat bağlantılı, o çete bağlantılı adamlar buraya girecek" demişti.