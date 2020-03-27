Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: Koronavirüs vakalarını ortaya koyan her gazeteciyi 'panik yaydı' diye gözaltına alırsanız duyarlılık bekleyemezsiniz

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) temsilcisi Erol Önderoğlu, gazetecilerin Koronavirüs haberleri nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Önderoğlu, "Şeffaflık şart" dedi.

"Yeterli test cihazı, detaylı bilanço ve teyit imkanının olmadığı bir yer yeterince güvensizdir" diyen Önderoğlu, "Yeni Koronavirüs vakası ortaya koyan her gazeteciyi 'panik yaydı' diye gözaltına alırsanız, duyarlılık bekleyemezsiniz. Şeffaflık şart" ifadelerini kullandı.

Ne Olmuştu?

İzmir'de İz Gazetesi muhabiri Tugay Can, “İzmir’de farklı iki ilçede sağlık çalışanlarının testi pozitif çıktı!” haberi nedeniyle 'korku yaratmak' iddiasıyla ifadeye çağrılmıştı. İfadesi alınan Can, “Bilgi kirliliğinin yoğun yaşandığı olağanüstü süreç içerisinde, bir kaynaktan aldığım bilgiyi defalarca teyit ederek, halkın haber alma hakkı için mesleğimi yerine getiriyorum” demişti.

Antalya’da bir yerel haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni İdris Özyol ve Genel Yayın Koordinatörü Ebru Küçükaydın, bir koronavirüs haberi nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Kocaeli'de de Koronavirüs nedeniyle Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde iki ölüm yaşandığına dair bir haber yayınlayan gazetenin genel yayın yönetmeni İsmet Çiğit ev baskınıyla gözaltına alınmıştı. Gazetenin yazarı ve yöneticisi Güngör Aslan’ın emniyete başvurarak haberi kendisinin yaptığını ifade etmesi üzerine Çiğit serbest bırakılmıştı. Aslan ve gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Ahmet Seminer de ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.