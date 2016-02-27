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Politika

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü: AYM, Türk yargısının onurunu kurtardı

"Hapisteki tüm gazeteciler özgürlüklerine kavuşuncaya dek, Türkiye’ye karşı özgürlük savaşımız devam edecek"

27 Şubat 2016 09:44

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün özgürlüklerine kavuşmalarını sağlayan Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararına ilişkin olarak, "AYM, Türk yargısının onurunu kurtardı" değerlendirmesi yaptı.

Cumhuriyet’e konuşan RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, “Basın özgürlüğü savaşının ilk raundunu kazandık. Ama mücadele bitmedi. Gözümüz kulağımız bu iki kahraman gazetecinin üzerinde” dedi.

"Özgürlüğün ilk şampanyasını patlattık" diyen Deloire, "Hapisteki tüm gazeteciler özgürlüklerine kavuşuncaya dek, Türkiye’ye karşı özgürlük savaşımız devam edecek” dedi. Deloire, “Dündar ve Gül’ün amansız mücadele eden aileleri için bizler de rahatladık” diye konuştu.


 

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