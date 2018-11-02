Sınır Tanımayan Gazeteciler Kaşıkçı için Eyfel kulesini kararttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Sınır Tanımayan Gazeteciler’in isteği üzerine, Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmaması günü öncesinde Eyfel Kulesi bir dakikalığına öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı anısına karartıldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Genel Sekreteri Christophe Deloire ve yanındaki meslektaşları, Seine Nehri’nin karşısında bir bankta bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi.

Deloire yaptığı açıklamada, “Kaşıkçı’nın vahşice katledilmesi artık gazetecilere karşı işlenen suçların sınır tanımadığını gösteriyor” dedi.

Bu dayanılmaz durum için güçlü bir harekete ihtiyaç olduğuna işaret eden Deloire, “Dünyanın en sembolik anıtlarından birini, ağıtın rengi olan karanlığa boğacağız, bu ölen meslektaşlarımız için yasımızı temsil ediyor. Geri gelecek olan ışıklar da gazeteci katillerinin adaletle karşılaşacağını temsil ediyor” dedi.



