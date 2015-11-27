Sınır Tanımayan Gazeteciler: Gazetecilik yok ediliyor!

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün tutuklanması sonrası T24'ün ulaştığı Noam Chomsky, konuya dair birkaç gün önce Washington Post’ta Sınır Tanımayan Gazeteciler’in hazırladığı bir bildiriye imza attığını söyledi.

Söz konusu bildiride, medya sahipliğinin giderek artan şekilde hükümet yanlılarının elinde yoğunlaşmasının çoğulculuğu yok ederek otosansüre yol açtığına dikkat çekiliyor. Düşünce özgürlüğünü kısıtlayan yasalar, devletin güvenliğini merkeze almış bir yargı ve polis şiddetinin cezasız bırakılması gibi hükümetin yeni uygulamalarının, darbe yıllarından bir miras olduğu vurgulanıyor.

Suriye’deki savaşın ve bu yaz hükümet güçleri ile PKK arasında başlayan çatışmaların, hükümetin eleştirel gazeteciler hakkındaki paranoyasını arttırdığının altı çiziliyor. Gazeteciliğin yok edildiği ifade ediliyor.

Bildiride, Twitter’dan içerik çıkarma taleplerinin üçte ikisinin Türkiye’den geldiği ve hükümetin gerektiğinde dünyanın sadece en otoriter birkaç rejiminin yaptığı gibi Youtube’u komple kapatmaktan çekinmediğine değiniliyor.

Bildiride, İpek medya grubuna el konulmasına, işten çıkartılan onlarca gazeteciye, el konulan gazetelerin karikatür derecesinde hükümet propagandası yapmaya başlamalarına, seçim sonrası hapse atılan, haklarında terör propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamalarıyla dava açılan gazetecilere, Hürriyet’e yapılan fiziki saldırılara yer veriliyor.