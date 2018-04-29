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BBC Türkçe

Sınır Tanımayan Gazeteciler: 2017'de 65 gazeteci öldürüldü, 326 gazeteci hapiste

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), 2017 yılı için küresel raporunu açıkladı. Raporda, dünyada 65 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğü, 326 gazetecinin de parmaklıklar ardında olduğu belirtildi. Türkiye birkez daha profesyonel gazeteciler için 'en büy

29 Nisan 2018 20:30

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), 2017 yılında dünyada 65 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü, 326 gazetecinin de parmaklıklar ardında olduğunu açıkladı. Türkiye ise, profesyonel gazeteciler için 'en büyük hapishane' olarak adlandırıldı.

Salı günü RSF'nin her yıl açıkladığı rapora göre, bu yıl öldürülen profesyonel gazetecilerin sayısı 50'ydi. Bu, son 14 yılda öldürülen gazeteci sayısında görülen en düşük sayı.

Ancak RSF'ye göre bu düşüş, umut verici bir gelişme değil. Gazeteciler dünyanın en tehlikeli bölgelerine göreve gitmekten kaçınıyor ve buralarda çalışan gazeteci sayısı azalıyor.

RSF'nin verilerine göre, bu 65 kişinin 39'u öldürülürken, diğerleri hava saldırıları ya da intihar saldırıları gibi görevleri sırasında yakalandıkları ölümcül olaylar nedeniyle hayatını kaybetti.

2017'de 12 muhabirin öldürüldüğü savaş yorgunu Suriye gazeteciler için hâlâ en riskli ülke.

Suriye'yi bu yıl 11 kişinin öldürüldüğü Meksika takip ediyor.

Raporda Türkiye bir kez daha profesyonel gazeteciler için "dünyanın en büyük hapishanesi" olarak nitelendirildi.

2017 verilerine göre Türkiye çapında 42 gazeteci ve bir basın çalışanı hâlâ parmaklıklar ardında.

Raporda, "Hükümeti eleştirmek, 'şüpheli' sayılan bir medya kuruluşu için çalışmak, hassas bazı kaynaklarla iletişim kurmak ya da şifreli bir mesajlaşma uygulamasını kullanmak bile terör suçlamasıyla gazetecilerin hapse atılmasına neden oluyor" ifadeleri yer aldı.

180 ülke arasında 155'inci

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) de, geçtiğimiz hafta yayınladığı raporda benzer kaygılara dikkat çekmişti.

CPJ'nin raporunda Aralık 2017 itibariyla Türkiye'nin üst üste ikinci yıl "en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu ülke" olduğu vurgulanmış, şu ifadelere yer verilmişti:

"2016 yılında Türk basınına yönelik olarak başlayan baskı, Temmuz ayındaki darbe girişimi sonrası arttı. Yetkililer bazı gazetecileri, yalnızca bir mesajlaşma uygulaması olan Bylock kullandıkları ve Gülenci kurumlar arasında olduğu iddia edilen bankalarda hesapları olduğu için suçladı."

RSF'nin 2017 verilerine göre, dünya çapında hapiste tutulan gazetecilerin toplam sayısı 326. Türkiye ise, dünyanın beş büyük gazeteci hapishanesinden biri.

Tüm medya çalışanlarının sayısı düşünüldüğünde Çin, hapse atılan gazeteci sayısının en yüksek olduğu ülke. Türkiye onu takip ediyor.

24 tutuklu gazeteci ile Suriye üçüncü en büyük hapishane olarak tanımlanıyor. İran'da 23, Vietnam'da ise 19 gazeteci hapiste.

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