Sınır Tanımayan Doktorlar'dan tüberküloz kaynaklı ölümleri durdurmak için kampanya

Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), 16-17 Kasım'da Moskova'da bakanlıklar düzeyinde ilk kez yapılacak olan Tüberküloza Son Verme Küresel Konferansı öncesinde, tüberküloz (verem) kaynaklı ölümleri sonlandırmak için yeni bir kampanya başlattı. Dünya çapında imzasıyla destek vermek isteyen herkese açık olan kampanya, hükümetleri harekete geçirmeyi hedefliyor ve tüberküloz ile mücadele konusunda daha somut adımlar atmaları konusunda yetkililere sesleniyor.



Dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığı olan ve verem olarak da bilinen tüberküloz (TB), aslında tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen hala can alıyor. Sadece geçen yıl yaklaşık 1,7 milyon insanın hayatını alan tüberküloz, teşhis ve tedavi alanındaki açık nedeniyle pek çok ülkede kadın, erkek ve çocukların yaşamını tehdit ediyor.

Tüberkülozun ilaca dirençli formunda vaka sayısı her yıl artarken, ilaca dirençli tüberküloz hastası her beş kişiden dördüne doğru teşhis konamıyor. İlaca dirençli tüberküloz tedavisinde kullanılan iki yeni ilaç beş yıldır kullanımda olmasına rağmen, tedaviye ihtiyaç duyan kişilerin yüzde 5'i bile bu ilaçlara erişemiyor. Tedavi görmeye başlayan tüberküloz hastalarının ise yalnızca yarısı iyileşiyor. Günde yaklaşık 20 tablet ve ağrılı iğnelerle desteklenen, işitme kaybı başta olmak üzere pek çok yan etkisi bulunan eski tedavi yöntemleri ise hastaların yaşam kalitesini büyük ölçüde düşürüyor.



Dünya çapında tüberküloz tedavisi sağlayan en büyük hükümet dışı kuruluş olan MSF, tüm bu veriler ışığında başlattığı imza kampanyasında, 16-17 Kasım'da Moskova'da düzenlenecek olan üst düzey toplantı öncesinde hayat kurtarıcı tedavilerin ihtiyacı olan tüberküloz hastalarına sunulması için bir kez daha yetkili kurumlara sesleniyor. Kampanya metninde yeni ilaçlara erişimin bir istisna olmaması gerektiğini belirten MSF, aynı zamanda gerekli tedavilerin hastalara sunulmamasının ardında maddi yetersizliklerden çok siyasi irade eksikliği olduğunu vurguladı.



"En yoksul ve en hassas durumdaki insanların ihtiyaçlarını yok sayan diğer öncelikler” nedeniyle ülkelerin sağlık bakanlarına çağrı yapan MSF, toplanan imzaları üst düzey toplantıda bakanlara sunarak tüberküloz hastalarıyla dayanışma gösterecek ve ihtiyacı olan insanların erişebilmesi için hayat kurtarıcı nitelikteki yeni ilaç ve tedavileri hükümetlerin programlarına almaları için baskı yapacak.



Yalnızca 2016 yılında 2 bin 700'ü çok ilaca dirençli tüberküloz hastası olmak üzere 20 bin 900 kişiyi tüberküloz tedavisine başlatan MSF, dünya çapındaki destekçilerinden, gönüllülerden ve duyarlı vatandaşlardan #TüberkülozaKarşıHareketeGeç (#StepUpforTB) sloganıyla başlattığı kampanyaya imza desteği bekliyor. Kampanya metninin tamamını okumak için bu bağlantıyı tıklayabilir, imzanızı atmak için MSF'nin kampanyaya özel olarak oluşturulan sitesini ziyaret edebilirsiniz.



