Sınır Tanımayan Doktorlar Yemen'de vuruldu

Sınır Tanımayan Doktorlar

(MSF) örgütünden yapılan açıklamada, Saada'daki

hastane binasının birden fazla hava saldırısının hedefi olduğu bildirildi.

Şii Husilerin denetimindeki

Yemen haber ajansı Saba, saldırıda çok sayıda kişinin

yaralandığını bildirdi. Hastanenin başhekimi Ali Mugli, "Binamız yerle bir oldu"

açıklamasında bulundu.

Başkent Husilerin denetiminde

Yemen'de Şii Husi milisleri ile müttefikleri, aylardır Devlet Başkanı Abdurrabu Munsur

El Hadi'ye bağlı birliklere karşı savaşıyor. Arap Yarımadası'nın en yoksul ülkesi olan

Yemen'de Husiler, Eylül 2014'te başlayan ayaklanma sonucu ülkenin geniş

kesimlerinde kontrolü ele geçirmişti.

Sünni-Şii kamplaşması

Sünni Körfez ülkelerinin askerleri, başkent Sana'yı İran tarafından desteklenen

Husilerin elinden almaya çalışıyor. Saba ajansının haberine göre, Suudi Arabistan

liderliğindeki Arap koalisyonu tarafından düzenlenen son saldırılarda bir kız okulu ve

konut olarak kullanılan çok sayıda bina da vuruldu.

Yemen'deki çatışmalar

Birleşmiş Milletler verilerine göre Yemen'deki çatışmalarda şimdiye kadar 2 bin 355

sivil hayatını kaybetti. 5 binden fazla kişi yaralandı. Çatışmalardan ötürü evini terk

etmek zorunda kalanların sayısı 1,4 milyonu buluyor.

ABD Kunduz'da vurmuştu

ABD tarafından Afganistan'ın Kunduz şehrinde 3 Ekim'de düzenlenen bir hava

saldırısında Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün hizmet verdiği bir hastane

bombalanmış, saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmişti.

