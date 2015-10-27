Sınır Tanımayan Doktorlar Yemen'de vuruldu

Sınır Tanımayan Doktorlar
(MSF) örgütünden yapılan açıklamada, Saada'daki
hastane binasının birden fazla hava saldırısının hedefi olduğu bildirildi.
Şii Husilerin denetimindeki
Yemen haber ajansı Saba, saldırıda çok sayıda kişinin
yaralandığını bildirdi. Hastanenin başhekimi Ali Mugli, "Binamız yerle bir oldu"
açıklamasında bulundu.
Başkent Husilerin denetiminde
Yemen'de Şii Husi milisleri ile müttefikleri, aylardır Devlet Başkanı Abdurrabu Munsur
El Hadi'ye bağlı birliklere karşı savaşıyor. Arap Yarımadası'nın en yoksul ülkesi olan
Yemen'de Husiler, Eylül 2014'te başlayan ayaklanma sonucu ülkenin geniş
kesimlerinde kontrolü ele geçirmişti.
Sünni-Şii kamplaşması
Sünni Körfez ülkelerinin askerleri, başkent Sana'yı İran tarafından desteklenen
Husilerin elinden almaya çalışıyor. Saba ajansının haberine göre, Suudi Arabistan
liderliğindeki Arap koalisyonu tarafından düzenlenen son saldırılarda bir kız okulu ve
konut olarak kullanılan çok sayıda bina da vuruldu.
Yemen'deki çatışmalar
Birleşmiş Milletler verilerine göre Yemen'deki çatışmalarda şimdiye kadar 2 bin 355
sivil hayatını kaybetti. 5 binden fazla kişi yaralandı. Çatışmalardan ötürü evini terk
etmek zorunda kalanların sayısı 1,4 milyonu buluyor.
ABD Kunduz'da vurmuştu
ABD tarafından Afganistan'ın Kunduz şehrinde 3 Ekim'de düzenlenen bir hava
saldırısında Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün hizmet verdiği bir hastane
bombalanmış, saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmişti.