Sınır Tanımayan Doktorlar: Yemen'de hastane vuruldu



Sınır Tanımayan Doktorlar (STD) örgütünün verdiği bilgiye göre, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin bombaladığı Yemen'in kuzeyindeki bir hastanede en az 11 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. Hastaneyi işleten STD hastanenin koordinatlarının Yemen iç savaşına katılan taraflarca bilindiğini ve hasta ve yaralıların bakımını üstlendikleri hastanelere bir yıl içinde dört kez hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Pazartesi günkü saldırıda 10 hasta ile bir STD mensubunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Koalisyon güçleri saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve ABD Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınamakla birlikte herhangi bir tarafa suçlamada bulunmadı. Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) saldırının araştırılmasını talep etti.

Yemen iç savaşında şimdiye kadar yarısı sivil olmak üzere en az 6 bin 500 kişi öldürüldü. Uluslararası alanda resmen tanınan ve asi Husilerden kaçarak Suudi Arabistan'a sığınan Abd Rabbu Mansur Hadi yönetimi Körfez ülkeleri tarafından destekleniyor. Başkent Sana'a ile ülkenin kuzeyini ele geçiren Husiler İran ile ittifak kurduklarından, Yemen Suudi Arabistan ve İran bölgesel güçleri arasındaki üstünlük çekişmesine sahne oluyor.