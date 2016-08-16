Sınır Tanımayan Doktorlar: Suudi koalisyonu Yemen'de hastanemizi vurdu

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), Yemen'in kuzey vilayeti Hacce'deki bir hastanelerine Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği hava saldırısında en az 11 kişinin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını duyurdu.

Reuters haber ajansına konuşan bir görgü tanığı, Hacca'nın Abs bölgesini hedef alan saldırı sırasında, savaş uçaklarının bölgede uçuşlarına devam etmeleri ve acil servis çalışanlarının başka bombardımanlar olabileceği endişesi nedeniyle doktorların yaralıları hemen tahliye edemediklerini söyledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü yazılı açıklamasında "Hastanenin yeri çok iyi biliniyordu. Hastanenin GPS koordinatları, Suudi öncülüğündeki koalisyon dahil çatışmanın tüm taraflarıyla defalarca paylaşıldı" dedi.

Örgüt, ölenlerden birinin MSF çalışanı olduğunu diğer 10 kişinin de hastanede tedavi gören hastalar olduğunu belirtti.

"Bu 12 aydan kısa bir süre içinde MSF tesislerine düzenlenen dördüncü saldırı" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Birleşmiş Milletler'in sağlık tesislerine saldırılara son verilmesi ve uluslararası insani hukuka bağlı kalınması çağrılarına rağmen Yemen'deki çatışmalara dahil olan tarafların sağlık personeli ve hastalara saygı göstermeleri için hiçbir şey yapılmamış gibi görünüyor."

Reuters'ın aktardığına göre Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü hastaneye yönelik saldırıyla ilgili yorum yapmadı.

Yemen'in kuzeyindeki vilayette bulunan Abs hastanesi yerel saatle 15:45 civarında hedef alındı.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Cumartesi günü de Yemen'in Saada vilayetinde bir okula hava saldırısı düzenlendiğini ve okuldaki 10 çocuğun öldüğünü duyurdu.

Koalisyon, Cumartesi günkü bombardımanda Husilerin yönetimindeki bir eğitim tesisinin hedef alındığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Pazar günkü saldırıyı kınadı ve soruşturma talep etti. Koalisyon, Reuters'a gönderdiği yazılı açıklamasında olayın soruşturulacağını ifade etti.

Saldırıyı, ABD ve Uluslararası Af Örgütü de kınadı.

MSF, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Temmuz 2015'ten bu yana işlettiği hastanede şu ana kadar 4611 hastayı tedavi ettiklerini açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'de yönetimi ele geçirmeye çalışan Şii Husi hareketine yönelik olarak Nisan 2015'ten bu yana saldırı düzenliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Yemen'de Eylül 2014'te başlayan ayaklanmada 6.400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 2 buçuk milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.