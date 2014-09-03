Sınır Tanımayan Doktorlar: Ebola salgınını önlemek için 'askeri müdahale' gerekli

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Ebola salgınının önlenebilmesi için küresel bir askeri müdahalenin gerekli olduğunu söyledi. Örgüt, biyolojik bir felaketle baş etme kapasitesine sahip olan askeri ve sivil ekiplere acilen ihtiyaç duyulduğunu çünkü "Ebola'nın kitlesel bir konuşlanma olmadan önlenemeyeceğini" söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yapan örgütün başkanı Dr. Joanne Lui, Batı Afrika'ya sırt dönülüyor dedi ve bu güne kadar yapılan yardım çağrılarının duymazdan gelindiğini söyledi. Lui, "Tarihteki en kötü Ebola salgınını 6 aydır sürüyor, dünya Ebola ile savaşı kaybediyor" dedi.

Lui, Dünya Sağlık Örgütü'nün 8 Ağustos'ta yaptığı ve Ebola'nın acil çözüm bekleyen kamu sağlığı sorunu olduğunu ilan eden çağrısının ülkeleri harekete geçirmediğini söyledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar karantina koğuşlarına sahip sahra hastanelerinin daha çok sayıda kurulması gerektiğini, eğitimli sağlık görevlilerinin bölgeye intikal etmesi ve hastaları ve sağlık görevlilerinin ulaşımını sağlayabilmek için hava desteği gerektiğini söylüyor.

Gine'de başlayan Ebola salgınında bugüne kadar 1550 kişi hayatını kaybetti, en az 3000 kişiye virüs bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü 20 bindne fazla insana virüs bulaşmasının olası olduğunu söyledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar, ülkelerin sadece virüs bulaşmış kişilerin ülkeye gelmesine engel olmasının yetmediğini, Batı Afrika'da hayat kurtarmak için birşeyler yapmaları gerektiğini söylüyor.