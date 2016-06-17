T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sınır Tanımayan Doktorlar: AB'nin göç politikasından dolayı Brüksel'den gelen fonları kabul etmeyeceğiz

MSF geçen yıl AB üyesi ülkelerden 63 milyon dolar yardım almıştı

17 Haziran 2016 16:10

Fransa merkezli uluslararası yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Avrupa Birliği'nin (AB) uyguladığı göç politikalarına tepki göstererek bundan sonra Brüksel'den gelen fonları kabul etmeyeceğini açıkladı.

AB'nin Mart ayında Türkiye'yle yaptığı göçmen krizi anlaşmasına tepkisini dile getiren kuruluş, anlaşmanın hukuken tanınmış olan mülteci statüsünü sulandırdığını savunuyor.

MSF geçen yıl AB üyesi ülkelerden 63 milyon dolar yardım almıştı.

Economist: AB ve Türkiye'nin karanlık anlaşması

Erdoğan: AB adım atmazsa anlaşmayı uygulamayız. Göçmen anlaşmasının uygulanması konusunda kaygılar artıyor

MSF açıklamasında, AB'nin göç politikasında köklü bir değişime gitmesi gerektiği ve mağdur durumdaki insanları sınırlardan uzak tutmaktansa, o insanlara yardım edilmesine odaklı bir programın geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

MSF Genel Sekreteri Jerome Oberreit, "Yaşananlar AB'nin utancıdır" ifadelerini kullandı.

AB ve Türkiye arasındaki anlaşma kapsamında anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra Türkiye'den Yunan adalarına kaçak yollardan giden tüm göçmenler Türkiye'ye iade ediliyor.

Türkiye'nin geri kabul ettiği her bir Suriyeli içinse, AB ülkeleri Türkiye'deki mülteci kamplarından bir Suriyeliyi kabul ediyor.

Uluslararası yardım kuruluşları ve insan hakları örgütleri anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ediyor.

 

ETİKETLER

sınır tanımayan doktorlarmfsabbrüksel fonlaması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24