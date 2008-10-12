Sınır tanımayan başhekim!

Beykoz Belediyesi'nin kat karşılığı inşaat ihalesini, devlet memuru olduğu için ticaret yasağı olan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Eyüp Gümüş'ün kazandığı ortaya çıktı. İhaleye müteahhit veya taşeron belgesi yerine Tabip Odası'ndan aldığı belgeyle giren Gümüş'ün, yine yasal olmamasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Kültür A.Ş.'nin de "işyeri doktoru" olduğu da belirlendi.



Beykoz Belediyesi, Çubuklu'daki 2 bin 547 metrekarelik arsası için 2005 Aralık'ta ihaleye çıktı. Beykoz Belediyesi tarafından hazırlanan ihale şartnamesine göre, ihaleye girmek için katılımcılardan ticaret-meslek veya sanayi odası kaydı istendi. Katılımcılardan 6'sı bu belgelerle ihaleye katıldı. O dönem Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üroloji uzmanı olarak görev yapan doktor Eyüp Gümüş ise müteahhitlik belgesi yerine İstanbul Tabip Odası'ndan aldığı belgeyle, ticaret yasağı bulunmasına rağmen ihaleye girdi.

Gümüş, 6 Ocak 2006 tarihinde gerçekleştirilen ihaleyi, toplam maliyeti 4 milyon 49 bin YTL tutan binanın 4 katının kendisine verilmesi teklifiyle ihaleyi kazandı.



İnşaatta sorun çıktı



Gümüş, 20 Kasım 2006'da ruhsat alarak taşeronla inşaata başladı. İnşaat deneyimi olmadığı için kısa sürede sıkıntılar yaşamaya başlayan Gümüş, ilk şoku binanın bodrum katları tamamlandıktan sonra yaşadı. İnşaatı yapı kalitesini denetleyen İstanbul Işık Yapı Denetim, 2007 Ekim'de inşaatın 1 ve 2. bodrum katlarında çok kötü beton değerleri tespit etti. İnşaat çalışmaları durduruldu. Sorunun giderilmesi uzun sürdü. 20 ayda binayı tamamlamak zorunda kalan Gümüş, 2008 Ağustos'ta bitirmek zorunda olduğu inşaatı belediyeye teslim edemedi. Bunun üzerine 230 bin YTL ceza ödedi. İnşaat hâlâ bitmiş değil.



İhale tarihinde Şişli Etfal'de görev yapan Gümüş'ün, 657 sayılı yasa gereği ticaret yapma yasağı var. Gümüş'ün İstanbul Tabip Odası'ndan aldığı ve belediyeye sunduğu belgeye göre, yine yasak olmasına rağmen İBB Kültür AŞ'nin iş eri hekimliği yaptığı da ortaya çıktı. Gümüş, ticaret yasağı bulunmasına rağmen 2006'da Kavacık Medikal Sağlık Hizmeti AŞ'yi kurdu ve başkanlığını üstlendi.



Telefonla görüştüğümüz Gümüş, doktor belgesiyle ihaleye katıldığını, müteahhitlik belgesinden habersiz olduğunu ve komisyondan bu konuda bir uyarı gelmediğini söyledi.

Gümüş, Şişli Etfal Hastanesi'nde part-time görev yaptığını ve 657 sayılı kanuna tabi olmadığını iddia etti. Ancak hastane yetkilileri, Gümüş'ün devlet memuru olarak görev yaptığını bildirdi. Gümüş, hastane inşaatının bitirilmesiyle birlikte başhekimlik görevinden ayrılacağını kaydetti.



Başkan Ergül: Sakınca yok diye verildi



Konuyla ilgili sorularımız üzerine Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül yazılı bir açıklama yaptı. Ergül, ilk açıklamasında ihaleyi Kavacık Medikal AŞ'nin aldığını bildirdi. Oysa ihale tarihinde Gümüş'e ait Kavacık Medikal Şirketi kurulmamıştı. İhaleyi şahıs olarak Gümüş'ün aldığını hatırlatmamız üzerine yeniden açıklama yapan Ergül, "İhaleyi gerçek kişi - şahıs olarak katılan Eyüp Gümüş kazanmıştır. Devlet İhale Kanunu gereğince şahıs olarak ihaleye katılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı göz önünde bulundurularak, kendisine verilmiştir" dedi.



Kanun ne diyor?



"657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan tabiplerin meslek ve sanatlarını serbest olarak yapmaları mümkündür. Ancak, tabiplerin herhangi bir kurum veya şahısın emri altında (örneğin: özel bir hastane) bağlılık ilişkisi içinde hizmet akdiyle çalışmaları mümkün değildir. Tabipler için şunu da belirtmek gerekir ki, işyeri hekimliği serbest çalışma niteliğinde olmadığından 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan tabiplerin işyeri hekimi olmaları mümkün değildir."



Müteahhitlik veya taşeron belgesi gerekli



İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe, resmi kurumlarca düzenlenen 2886 sayılı kanuna tabi ihalelerde müteahhitlik belgesi veya taşeron belgesi bulunmasının zorunlu olduğunu bildirdi. Gökçe, "Bu belgeler Bayındırlık Bakanlığı tarafından verilir. Taşeron belgesi bulunanlar ise yaptığı işleri referans göstererek bu ihalelere katılabilir. Bu belgeler bulunmadan katılmak ve ihaleyi kazanmak iptal gerekçesidir" dedi.



