Sinir sistemi hastalıklarının teşhisinde bir ilk

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Erkeklerin sinir geni bulundu



Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu yaptığı açıklamada, 500 bin YTL'ye mal olan laboratuvarın Türkiye'de alanındaki tek örnek olduğunu belirtti.TÜBİTAK ve Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nün katkılarıyla kurulan laboratuvarda beyindeki sinir hücreleri arasındaki iletiyi sağlayan maddelerin düzeylerinin ölçüldüğünü anlatan Doç. Dr. Hacımüftüoğlu, "Laboratuvarımızda deneysel olarak parkinson, alzheimer veya kronik ağrı gibi sinir sistemi hastalıklarının sebepleri ortaya konulacak ve istenirse tedavilerine de katkı sağlanacak" dedi.Laboratuvarda elektrotlar vasıtasıyla beynin istenilen bölgesine girilebildiğini anlatan Hacımütfüoğlu, şunları söyledi:"Bu laboratuvarın kurulması parkinson gibi sinir sistemi hastalıklarının tedavisine katkı sağlayacak. Önce deneysel yapılacak çalışmalar sonra insanlarda kullanılabilecek. Burada elektrotlar vasıtasıyla beyinin istenen bölgesine giriliyor ve o bölgelerde sinir hücreleri arasındaki iletiyi sağlayan maddelerin düzeylerinin saniye saniye analizi yapılabiliyor. Hastalığa neden olan maddenin analizi yapılabiliyor ve istenirse o madde yerine konulabiliyor. Şu anda teşhis ve tedaviler hayvanlarda yapılacak. Telemetrik yani kablosuz sistem geliştirildikten sonra insanlarda teşhis ve tedavi çalışmaları başlatılacak."Laboratuvarda deneysel olarak telemetrik sistem çalışmalarının ABD'nin Ohio State Üniversitesi'yle ortak yürütüldüğünü anlatan Hacımüftüoğlu, "Kablosuz yani telemetrik sistem çalışmalarının yapılabilmesi için Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Robert Stephens ile 4 yıldır çalışıyoruz.Bu çalışmalar sonuçlanınca insanlarda da sinir sistemi hastalıklarının teşhis ve tedavisinde çok önemli gelişmeler elde edilebilecektir" diye konuştu.Laboratuvarda nöron hücreleri üzerinde çalışılacağını kaydeden Hacımüftüoğlu, şöyle devam etti:"Şu anda laboratuvarlarımızda beyin hücreleri dış ortamda yaşatılmakta. Bu sistemi dış ortamda yaşayan hücrelerde kullanarak dünyada hiç yapılmamış olan bir çalışmada kısa süre içerisinde deneyeceğiz. Çalışma dünyada bu alanda yapılmış ilk çalışma olacaktır. Bu sistem sayesinde beyindeki hücrelerin tek tek değerlendirilmesiyle önemli bilgiler elde edilebilecektir."Laboratuvarın önemine dikkati çeken Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Robert Stephens, "Beyin hücreleri arasındaki iletiyi sağlayan maddelerden glutamatın voltometriyle ölçümü dünyada 5 merkezde yapılabilmektedir. Bu laboratuvarlardan birisi de Erzurum'da kurulmuştur"dedi.Bu sistem saniye saniye glutamat hakkında bilgi verdiğini kaydeden Prof. Dr. Stephens, şunları söyledi:"Dr. Hacımüftüoğlu laboratuvarını başarıyla kurmuştur. Bu sistemle saniye saniye glutamat hakkında bilgi alınmaktadır. Glutamat, kanser kemoterapi ağrısı, parkinson gibi hastalıklarda çok önemlidir. Bu laboratuvar yeni tedavilerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bildiğimiz kadarıyla bu laboratuvarın eşi Avrupada sadece bir merkezde, ABD'de ise henüz birkaç merkezde var. Hacımüftüoğlu'yla birlikte bu konuda ay içinde 34. Fizyoloji Kongresi’ne katılan Türk bilim adamlarına kurs verdik. Çok sayıda ortak projeyi da bu laboratuvarla birlikte yürütmeyi planlamaktayız."