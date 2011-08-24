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Politika

Sınır ötesine kumanya yardımı ANKARA (A.A)

24 Ağustos 2011 13:14

-Sınır ötesine kumanya yardımı ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sınırın hemen ötesinde bulunan yaklaşık bin 200 Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşına günlük olarak kumanya dağıtımı yapıldığını bildirdi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Türkiye'de bulunan Suriye vatandaşlarına yapılan insani yardımlara ilişkin açıklamasında, 23–24 Ağustos 2011 tarihlerinde 101 Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşının kendi istekleri ile ülkelerine döndüğü, 10 kişinin ise Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi. Sınırın hemen ötesinde bulunan yaklaşık bin 200 Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşına günlük olarak kumanya dağıtımının yapıldığı belirtilen açıklamada, bugüne kadar Türkiye'ye 16 bin 634 Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşının geldiği, bugüne kadar geri dönüş yapan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı sayısının ise 9 bin 892 olduğu, bugün itibarıyla da Türkiye'deki Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşının 6 bin 742 olduğu kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''28'i refakatçi, 43'ü hasta ve yaralı olmak üzere toplam 71 kişi hastanede bulunmaktadır. Başkanlığımızca Hatay Valiliği emrine, Suriye Arap Cumhuriyeti'nden gelenlerin acil ihtiyaçları için toplam 12 milyon 750 bin TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.  Suriye Arap Cumhuriyeti'nden ülkemize yönelik nüfus hareketlerine ilişkin olarak Başkanlığımızın koordinasyonunda; ilgili kurum ve kuruluşlarca çadırkentlerde barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık, haberleşme ve diğer hizmetler verilmektedir. Çadırkentte kalan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına günlük 3 öğün sıcak yemek verilmeye devam edilmektedir.''

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