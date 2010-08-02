-SINIR ÖTESİ YATILI BAYRAMLAŞMA HATAY (A.A) - 02.08.2010 - Yayladağı Kaymakamı Tolga Polat, Ramazan bayramında akrabalarını ziyaret amacıyla Yayladağı Gümrük Kapısı'ndan giriş yapacak Suriyeli konuklara gereken kolaylığı göstereceklerini, konukların 3 gün yatılı kalabileceklerini duyurdu. Polat, yaptığı açıklamada, Suriye ile yapılan protokol gereğince Kurban ve Ramazan bayramlarında birinci derecede akrabaları bulunan kişilerin 3 gün yatılı ziyarette bulunabildiklerini anımsattı. Lazkiye Mıntıka Müdürü Faysal El Davut ile Yayladağı Gümrük Kapısı'nda toplantı yaptıklarını ifade eden Polat, şu bilgiyi verdi: ''Ramazan bayramı için Yayladağı'ndan giriş yapacak Suriyeli konuklara gereken kolaylığı göstereceğiz. Türkiye'deki akrabalarında 3 gün yatılı bayramlaşmaya gelecek Suriyeliler 9-11 Eylül tarihleri arasında ülkemizde konaklayacaklar. Suriyeli konukların akrabalarına getirecek hediyeler konusunda gümrük mevzuatına uymalarını bekliyoruz.'' Polat, Ramazan bayramı'nda yığılmaları önlemek için görevli sayısını artıracaklarını da sözlerine ekledi.