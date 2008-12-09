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Yaşam

Sınır ötesi hasrete bayram molası

Türkiye-Suriye arasında imzalanan protokol kapsamında, Suriye'den gelen konuklar, Hatay'daki akrabalarıyla hasret gideriyor.

09 Aralık 2008 02:00

Türkiye-Suriye arasında imzalanan protokol kapsamında, Suriye'den 48 saat yatılı bayramlaşmaya gelen konuklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki akrabalarıyla hasret gideriyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Arslan, Suriye'de yaşayan amcası Mustafa El Kıd'ı ve ailesini Cilvegözü Gümrük Kapası'nda karşılayarak evine getirdi.
Daha önceleri yıllarca görüşemedikleri akrabalarıyla, iki ülke arasında yapılan protokol sayesinde artık her Ramazan ve Kurban Bayramı'nda görüşmeye başladıklarını belirten Arslan, şöyle konuştu:
"Bu uygulamanın sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda çok yararı oldu. Amcam ve ailesini 2 gün misafir edeceğiz. Onlara yöresel yemekler yapacağız. Bir de Reyhanlı ile Antakya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini görmelerini sağlayacağız. Ancak 2 gün yeterli olmuyor. Yetkililerin bunu bir haftaya çıkarmalarını bekliyoruz."

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan İbrahim Beydilli de babasının amcasının çocuklarıyla ilk kez buluştuklarını söyledi.
Beydilli, Suriye'nin Halep kentinden Türkiye'ye ilk kez gelen akrabaları İzzet Feyyad, Feyyat Feyyad, Ömer Ali Musa ve Hasan Ali Musa ile çocuklarıyla 48 saati gezerek ve alışveriş yaparak geçireceklerini belirtti. 

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