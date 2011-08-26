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Yaşam

Sınır ötesi bayramlaşma iptal NUSAYBİN (A.A)

26 Ağustos 2011 18:07

-Sınır ötesi bayramlaşma iptal NUSAYBİN (A.A) - 26.08.2011 - Nusaybin Kaymakamı Murat Girgin, Suriye ile yaklaşık 10 yıldır süren idari mektup uygulamasının bu yıl yapılamayacağını, Ramazan Bayramı süresince sınır kapısının açık olacağını, ancak vatandaşların sadece pasaportlarıyla geçiş yapabileceğini bildirdi. Murat Girgin, ilçede 2002 yılından itibaren Türkiye ve Suriye'deki akrabalar arasında idari mektup sistemiyle yapılan sınır ötesi bayramlaşmanın iki ülkenin üst düzey makamlarınca yapılan değerlendirmeler sonucu iptal edildiğini belirtti. İptal sebebinin Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili olabileceğine değinen Girgin, ''Yaklaşık 10 yılı aşkındır süren bayramlaşma bu yıl yapılamayacaktır. İki ülke arasında yapılan protokollerden sonra vize uygulamasının kalkmasından dolayı geçen yılki bayramlaşmalara da idari mektup başvuruları çok düşük olmuştu. Bayram süresinde sınır kapımız açık olacaktır. Suriye'deki akrabalarına bayram ziyaretine gitmek isteyen vatandaşlarımız pasaportlarıyla geçiş yapabilecek'' dedi.

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