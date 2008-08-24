Sinir krizi geçirten tartışma

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal´ın katılımıyla gerçekleştirilen, Bornova Belediyesi tarafından Çamdibi semtinde yaptırılan kapalı pazar yeri ve Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri´nin açılış töreninin ardından CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen´le törenin sunucusu Erhan Öner arasında yumruklaşmaya varan tartışma yaşandı.



Sevigen´in, töreni kısa tutmadığı, uzamasına neden olduğu ve törene katılanlar arasında kendi ismini anons etmediği iddiasıyla Öner´in üzerine yürüyerek, ağır küfürler ettiği öne sürüldü. Öner´in de buna cevap vermesi ile tartışmanın büyüdüğü, özel güvenlik görevlerinin de Öner´i tartakladığı iddia edildi. Yaşanan tartışmaların ardından Öner ağır bir psikolojik tramva geçirerek İzmir Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi´ne kaldırıldı. İzmir´deki yerel televizyonlarda ve Büyükşehir Belediyesi´nin açılış törenlerinde sunuculuk yapan Öner´in durumun iyi olduğu öğrenildi.



Öte yadan Mehmet Sevigen, olayla ilgili soru üzerine, Öner´i Deniz Baykal´ın programının uzamaması, iki nikâha yetişecek olması nedeniyle töreni uzatmamasını konusunda uyardığını söyledi. Ancak, Öner´in buna uymadığını belirten Sevigen, “Kendisine sunuculuğu öğretemeyeceğimi söyledi. Gergin bir hali vardı. Biz bunları konuşurken, bazı CHP´liler müdahale etti. Ben küfür etmedim. Tartaklamadan da haberim yok. Gerekirse kendisini hastanede ziyaret ederim. Yanlış bir anlamadan kaynaklandı'' dedi.

