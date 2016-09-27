Sinir krizi geçiren yolcu THY uçağını kaldırtmadı

THY’nin Ulan Batur-Bişkek-İstanbul seferini yapacak tarifeli uçağı, sinir krizi geçiren yolcu nedeniyle havalanamadı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'ndan hareket eden Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek aktarmalı olarak, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a sorunsuz indi ve yolcular uçaktan ayrıldı.



Uçakta bulunan yabancı uyruklu bir kişi ise uluslararası kurallara göre "kabul edilemez yolcu" olduğu gerekçesiyle Moğolistan yetkililerince ülkeye alınmadı ve aynı uçakla geri gönderilmesine karar verildi. Bu kararın iletildiği yolcu, sinir krizi geçirerek, rahatsızlandı.



Sağlık ekipleri tarafından sakinleştirici yapılan yolcunun sağlık durumunun iyi olmaması, havada taşkınlık yapabileceğinin düşünülmesi üzerine Bişkek aktarmalı İstanbul'a gidecek uçağın kaptan pilotu, refakatçisi olmadan bu kişiyi uçuşa kabul etmedi.



Moğolistanlı yetkili otorite de yolcunun uçağa alınmaması halinde kalkışa izin vermeyeceklerini bildirdi. Aradaki anlaşmazlık nedeniyle uçak, yaklaşık 4 saat rötar yaptı.



Uçuş ekibinin de mesai süresinin dolması nedeniyle Moğolistan'dan uçağa binen yolcular otele yerleştirildi. Seferde gecikme yaşanacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"TK342 IST-FRU/ULN (Biskek – Ulan Batur/Kırgızıstan –Mogolistan) seferi ile ULN istasyonuna giden yolcu Moğolistan makamlarınca kabul edilmemiştir.

TK 343 ULN-FRU/IST seferi ile İNAD (ülke otoriyereleri tarafından kabul edilmeyerek geri gönderilen yolcu) olarak gönderilmesı planlanan yolcu sinir krizi geçirerek rahatsızlanmıştır. Yolcuya sakinleştirici yapılmış. Yolcunun anlık sağlık durumunun iyi olmaması ve aynı zamanda sakinleştirici etkisinden çıktıktan sonra havada taşkınlık yapabileceğinin düşünülmesi nedeni ile yolcu sorumlu kaptan tarafından uçuşa kabul edilmemiştir.Yetkili otoriteler ise bu yolcu uçağa kabul edilmeden kalkışa izin vermeyeceklerini söylemişlerdir. Aradaki anlaşmazlıgın uzun sure devam etmesinden dolayı ucusa yaklasık 4 saat rotar girmistir. An itibariyle ekibin mesaı suresı dolmustur ekip ve yolcular otele alındılar. TK 343 sefer sayılı uçak Mogalıstan lokal saatı ıle 18:45 e kadar rotar yapmıstır. "

THY yetkilileri anlaşmazlığın giderilmesi için çalışmaların yapıldığını ve yeni bir uçuş ekibinin Ulan Batur'a gönderildiğini bildirdiler.