Sinir krizi geçiren 23 yaşındaki genç, polis babasını öldürdü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 23 yaşındaki Ercan Koz, babasıyla para vermemesi üzerine tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucunda Ercan Koz, polis babası Recep Koz'u silahıyla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçarken bindiği taksi şoförünü de yaralayan Koz, yakalanacağını anlayınca intihar etti.

Posta'nın haberine göre, olay Karabük'te saat 14.30'da meydana geldi. Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Perşembe Beldesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ercan Koz, Karabük'ün Yenice İlçesi'nde oturan 17 yıllık polis memuru olan babası Recep Koz'un Atatürk Mahallesi'ndeki evine gitti. Ercan Koz, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gece görev yapan babası Recep Koz'dan iddiaya görepara istedi. Polis Recep Koz, para vermeyince tartışma çıktı. Ercan Koz, babasının tabancasını alarak ateş etti. Karın ve göğüs bölümüne 3 kurşun isabet eden Recep Koz, hayatını kaybetti.

Yaraladığı taksici hastanede hayatını kaybetti

Ercan Koz, evden çıkıp havaya 2 el daha ateş ederek kaçtı. Ercan Koz, kaçarken Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'nde bir taksiye binerek Perşembe'deki evine gitmek istedi. Belde girişinde önlem alan jandarma ekibini gören Ercan Koz, taksi sürücüsüne ateş etti. Yaralanan sürücü 40 yaşındaki Sedat Demirbaş'ı araçtan atan Ercan Koz, 67 T 6013 plakalı taksiyle kaçmaya devam etti. Ercan Koz, Elvanpazarcık Beldesi'nde hızla ilerlerken bir otomobile çarptı. Tartıştığı araç sürücüsü Osman Aktaş'a da ateş edip omzundan yaralayan Koz, Zonguldak'a kaçtı.

Ercan Koz, Çaydamar Mahallesi'nde önlem alan polisin 'dur' ihtarına uymadı. Şehir girişindeki trengeçidinden geçen yük treni nedeniyle yan yola sapıp çıkmaz sokağa giren Ercan Koz'un kullandığı taksi, yol kenarındaki telefon direğine çarparak durdu. Polis ekiplerine de ateş açan Ercan Koz, yakalanacağını anlayınca aynı tabancayı başına dayayarak ateşledi. Ağır yaralanan Ercan Koz, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı ancak kurtarılamadı. Yaralanan diğer 2 sürücüden Sedat Demirbaş'ın da durumunun ağır olduğu, diğer sürücü Osman Aktaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis memuru Recep Koz'un, 6 ay önce bankadan kredi çekerek oğlu Ercan Koz'a taksi aldığı, ancak Ercan Koz'un taksi ile düzenli çalışmadığı ve sürekli babasıyla tartıştığı ileri sürüldü. Oğlu tarafından öldürülen polis Recep Koz'un eşi Gülhan ve diğer oğlu Emrah'ın da İstanbul'da çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ercan Koz'un polisten kaçarken tabancayla ateş ederek yaraladığı Osman Aktaş, hastanede hayatını kaybetti. Orman Bölge Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Osman Aktaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.