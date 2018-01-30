Sınır köyünde, hareketa bayrak ve pankartlı destek

İbrahim MAŞE-Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde vatandaşlar, Afrin\'de \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere moral desteği için evlerine Türk bayrağı ve pankartlar astı.

Sınıra sıfır konumda olan Davutpaşa Mahallesi\'nde yaşayan Bekar Şanverdi, evinin damına \'Gidin Amerika ve İsrail\'e söyleyin, Muhammed\'in Ordusu geri döndü\' yazılı pankart astı. Sınır karakolunun geçiş güzergahında askerin geçtiği yolun kenarındaki evine pankart asan Bekar Şanverdi, \"Türk bayrağı ve pankartları operasyona destek vermek için astık. Şu anda bulunduğumuz nokta Afrin\'e sıfır durumda. Buradan geçen bütün Mehmetçiklerimize moral olması amacıyla astık. Çok doğru bir pankart olduğuna inanıyoruz. Biz bu bayrak altında doğduk ve yaşıyoruz. Bu bayrağı ben dalgalandırmayacaksam, kim dalgalandıracak? Muhammed\'in ordusu artık Filistin\'e kadar durmamalı. Oradaki kardeşlerimizi özgürlüğe kavuşturmalı\" dedi.

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